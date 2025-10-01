OTS: PeakAvenue GmbH / PeakAvenue übernimmt OSSENO Software GmbH / ...

PeakAvenue übernimmt OSSENO Software GmbH / Erweiterung des

Produktportfolios um Requirements- und Traceability-Management (FOTO)

Lübeck (ots) - PeakAvenue, Anbieter von Softwarelösungen für Engineering- und

Qualitätsmanagement, hat die OSSENO Software GmbH ("OSSENO") übernommen. Mit

diesem Zusammenschluss erweitert PeakAvenue sein Produktangebot im Bereich

Requirements- und Traceability-Management und setzt seine

Buy-and-Build-Strategie fort, die von Main Capital Partners unterstützt wird.

OSSENO wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiserslautern. Das

Unternehmen ist auf spezialisierte Lösungen für das Requirements-Management

ausgerichtet und unterstützt mit seiner Software-Suite reqSuite® rm

Organisationen dabei, Anforderungen effizient zu erfassen, strukturiert

aufzubereiten und systematisch zu validieren - über sämtliche Phasen des

Produktentwicklungsprozesses hinweg. Die Lösung ermöglicht kollaborative

Workflows, nutzt vordefinierte Vorlagen und bietet intelligente

Automatisierungen zur Steigerung der Qualität sowie zur Reduzierung des

Dokumentationsaufwands. Zu den Kunden zählen unter anderem Fraunhofer, Duravit,

Hörmann und infoteam.

Mit dem hochspezialisierten Portfolio reqSuite® rm von OSSENO schließt

PeakAvenue eine Lücke im bisherigen Lösungsangebot. Durch die Integration

entsteht eine umfassende Engineering- und Qualitätsmanagement-Plattform, die

alle relevanten Prozesse - von Engineering und Design bis hin zu Qualität und

Sicherheit - entlang des gesamten Produktlebenszyklus ("Digital Thread")

abbildet.

OSSENO verfügt über eine starke internationale Marktpräsenz in mehr als 15

Ländern und betreut über 100 Kunden weltweit. Zusammen beschäftigen PeakAvenue

und OSSENO mehr als 200 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, den USA und

Großbritannien und betreuen über 4.000 Kunden weltweit.

Statements:

- Dr. Sebastian Adam, CEO von OSSENO : "Der Zusammenschluss mit PeakAvenue ist

eine großartige Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen und den Mehrwert

für unsere Kunden weiter zu steigern. Durch die Kombination unserer Expertise

im Requirements-Management mit der umfassenden Plattform von PeakAvenue für

Engineering- und Qualitätsmanagement entsteht eine wirklich durchgängige

Lösung."

- Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue : "Die Übernahme von OSSENO ist ein

strategischer Meilenstein. Mit der vereinten Expertise im Requirements- und

Traceability-Management wird das Angebot von PeakAvenue entscheidend erweitert

und Kunden können über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg optimal

unterstützt werden."

- Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners : "Die Ergänzung

durch OSSENO stärkt das Produktportfolio von PeakAvenue und unterstreicht die

internationalen Wachstumsambitionen. Damit wird die Grundlage geschaffen, eine

führende integrierte Softwaregruppe im Bereich Engineering- und

Qualitätsmanagement aufzubauen."

Über OSSENO

https://www.reqsuite.io/

OSSENO wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiserslautern,

Deutschland. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Lösungen für das

Requirements-Management, die speziell für komplexe Software- und

Engineering-Projekte entwickelt wurden. Die Hauptlösung, reqSuite® rm,

unterstützt kollaborative Workflows, Vorlagen und Automatisierung, um die

Qualität zu verbessern und den Aufwand für die Anforderungsdokumentation zu

verringern. Die Software von OSSENO ist hochgradig konfigurierbar, ohne unnötige

Komplexität; die Integration ist dank der offenen Web-Architektur besonders

einfach. OSSENO betreut über 100 Kunden in mehr als 15 Ländern, darunter

Referenzkunden wie Hörmann, Duravit, Fraunhofer und infoteam.

Über PeakAvenue

https://www.peakavenue.de/

PeakAvenue ist ein dynamischer und innovativer, international tätiger Anbieter

von Softwarelösungen mit Spezialisierung auf Engineering und

Qualitätsmanagement. Mit dem Fokus, neue Maßstäbe im gesamten

Produktlebenszyklus zu setzen, befähigt das Unternehmen Organisationen, in einem

zunehmend komplexen Umfeld intelligenter und effizienter zu arbeiten. Durch die

strategische Integration von Best-in-Class-Unternehmen in den Bereichen RAMS

(Reliability, Availability, Maintainability & Safety), Risikomanagement und

Qualitätsmanagementsysteme (QMS) bietet PeakAvenue eine einheitliche, für die

Benutzererfahrung optimierte Plattform, die den gesamten digitalen Prozess

unterstützt. Diese modulare Integration wirkt wie eine kohäsive Kraft, die die

Arbeitsabläufe der Kunden nahtlos aufeinander abstimmt und verbessert. Mit über

30 Jahren Branchenerfahrung betreut PeakAvenue einen weltweiten Kundenstamm von

mehr als 4.000 Organisationen.

Über Main Capital Partners

Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor, der

Private-Equity-Fonds in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, den nordischen

Ländern, Frankreich und den USA verwaltet - mit einem verwalteten Vermögen von

rund 6,5 Milliarden Euro. Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der

Stärkung von Softwareunternehmen und arbeitet eng mit den Managementteams seiner

Portfoliounternehmen zusammen, um profitables Wachstum und den Aufbau größerer,

herausragender Softwaregruppen zu erreichen. Main beschäftigt rund 90

Mitarbeitende an Standorten in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen, Paris

und einem Partnerbüro in Boston. Das Unternehmen verwaltet ein aktives Portfolio

von über 50 Softwareunternehmen mit über 15.000 Mitarbeitenden weltweit. Über

das Main Social Institute unterstützt Main Studierende durch Stipendien und

Förderprogramme im Bereich IT und Informatik an technischen Universitäten und

Fachhochschulen.

