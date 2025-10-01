OTS: PeakAvenue GmbH / PeakAvenue übernimmt OSSENO Software GmbH / ...
PeakAvenue übernimmt OSSENO Software GmbH / Erweiterung des
Produktportfolios um Requirements- und Traceability-Management (FOTO)
Lübeck (ots) - PeakAvenue, Anbieter von Softwarelösungen für Engineering- und
Qualitätsmanagement, hat die OSSENO Software GmbH ("OSSENO") übernommen. Mit
diesem Zusammenschluss erweitert PeakAvenue sein Produktangebot im Bereich
Requirements- und Traceability-Management und setzt seine
Buy-and-Build-Strategie fort, die von Main Capital Partners unterstützt wird.
OSSENO wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiserslautern. Das
Unternehmen ist auf spezialisierte Lösungen für das Requirements-Management
ausgerichtet und unterstützt mit seiner Software-Suite reqSuite® rm
Organisationen dabei, Anforderungen effizient zu erfassen, strukturiert
aufzubereiten und systematisch zu validieren - über sämtliche Phasen des
Produktentwicklungsprozesses hinweg. Die Lösung ermöglicht kollaborative
Workflows, nutzt vordefinierte Vorlagen und bietet intelligente
Automatisierungen zur Steigerung der Qualität sowie zur Reduzierung des
Dokumentationsaufwands. Zu den Kunden zählen unter anderem Fraunhofer, Duravit,
Hörmann und infoteam.
Mit dem hochspezialisierten Portfolio reqSuite® rm von OSSENO schließt
PeakAvenue eine Lücke im bisherigen Lösungsangebot. Durch die Integration
entsteht eine umfassende Engineering- und Qualitätsmanagement-Plattform, die
alle relevanten Prozesse - von Engineering und Design bis hin zu Qualität und
Sicherheit - entlang des gesamten Produktlebenszyklus ("Digital Thread")
abbildet.
OSSENO verfügt über eine starke internationale Marktpräsenz in mehr als 15
Ländern und betreut über 100 Kunden weltweit. Zusammen beschäftigen PeakAvenue
und OSSENO mehr als 200 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, den USA und
Großbritannien und betreuen über 4.000 Kunden weltweit.
Statements:
- Dr. Sebastian Adam, CEO von OSSENO : "Der Zusammenschluss mit PeakAvenue ist
eine großartige Gelegenheit, unser Wachstum zu beschleunigen und den Mehrwert
für unsere Kunden weiter zu steigern. Durch die Kombination unserer Expertise
im Requirements-Management mit der umfassenden Plattform von PeakAvenue für
Engineering- und Qualitätsmanagement entsteht eine wirklich durchgängige
Lösung."
- Ulrich Mangold, CEO von PeakAvenue : "Die Übernahme von OSSENO ist ein
strategischer Meilenstein. Mit der vereinten Expertise im Requirements- und
Traceability-Management wird das Angebot von PeakAvenue entscheidend erweitert
und Kunden können über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg optimal
unterstützt werden."
- Dorian Berndt, Investment Director bei Main Capital Partners : "Die Ergänzung
durch OSSENO stärkt das Produktportfolio von PeakAvenue und unterstreicht die
internationalen Wachstumsambitionen. Damit wird die Grundlage geschaffen, eine
führende integrierte Softwaregruppe im Bereich Engineering- und
Qualitätsmanagement aufzubauen."
Über OSSENO
https://www.reqsuite.io/
OSSENO wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiserslautern,
Deutschland. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Lösungen für das
Requirements-Management, die speziell für komplexe Software- und
Engineering-Projekte entwickelt wurden. Die Hauptlösung, reqSuite® rm,
unterstützt kollaborative Workflows, Vorlagen und Automatisierung, um die
Qualität zu verbessern und den Aufwand für die Anforderungsdokumentation zu
verringern. Die Software von OSSENO ist hochgradig konfigurierbar, ohne unnötige
Komplexität; die Integration ist dank der offenen Web-Architektur besonders
einfach. OSSENO betreut über 100 Kunden in mehr als 15 Ländern, darunter
Referenzkunden wie Hörmann, Duravit, Fraunhofer und infoteam.
Über PeakAvenue
https://www.peakavenue.de/
PeakAvenue ist ein dynamischer und innovativer, international tätiger Anbieter
von Softwarelösungen mit Spezialisierung auf Engineering und
Qualitätsmanagement. Mit dem Fokus, neue Maßstäbe im gesamten
Produktlebenszyklus zu setzen, befähigt das Unternehmen Organisationen, in einem
zunehmend komplexen Umfeld intelligenter und effizienter zu arbeiten. Durch die
strategische Integration von Best-in-Class-Unternehmen in den Bereichen RAMS
(Reliability, Availability, Maintainability & Safety), Risikomanagement und
Qualitätsmanagementsysteme (QMS) bietet PeakAvenue eine einheitliche, für die
Benutzererfahrung optimierte Plattform, die den gesamten digitalen Prozess
unterstützt. Diese modulare Integration wirkt wie eine kohäsive Kraft, die die
Arbeitsabläufe der Kunden nahtlos aufeinander abstimmt und verbessert. Mit über
30 Jahren Branchenerfahrung betreut PeakAvenue einen weltweiten Kundenstamm von
mehr als 4.000 Organisationen.
Über Main Capital Partners
Main Capital Partners ist ein führender Software-Investor, der
Private-Equity-Fonds in den Benelux-Ländern, der DACH-Region, den nordischen
Ländern, Frankreich und den USA verwaltet - mit einem verwalteten Vermögen von
rund 6,5 Milliarden Euro. Main verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der
Stärkung von Softwareunternehmen und arbeitet eng mit den Managementteams seiner
Portfoliounternehmen zusammen, um profitables Wachstum und den Aufbau größerer,
herausragender Softwaregruppen zu erreichen. Main beschäftigt rund 90
Mitarbeitende an Standorten in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen, Paris
und einem Partnerbüro in Boston. Das Unternehmen verwaltet ein aktives Portfolio
von über 50 Softwareunternehmen mit über 15.000 Mitarbeitenden weltweit. Über
das Main Social Institute unterstützt Main Studierende durch Stipendien und
Förderprogramme im Bereich IT und Informatik an technischen Universitäten und
Fachhochschulen.
Pressekontakt:
PeakAvenue GmbH
Marketingleitung
Julia Meyer-Holderbaum
Maria-Goeppert-Str. 15
23562 Lübeck
Tel.: +49 451 93 09 86-17
E-mail: mailto:julia.meyer-holderbaum@peakavenue.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126383/6128905
OTS: PeakAvenue GmbH