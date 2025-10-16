AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Donnerstagnachmittag in Rot

So bewegt sich AbbVie

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 225,79 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 225,79 USD. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 225,79 USD. Bei 226,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 87.900 AbbVie-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. 8,42 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 37,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,53 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,29 USD je Wertpapier.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.

Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 31.10.2025 erwartet. Am 30.10.2026 wird AbbVie schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,51 USD je Aktie.

