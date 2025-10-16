DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.289 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.518 -0,7%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Kurs der AbbVie

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

16.10.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Donnerstagabend an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 227,03 USD nach oben.

Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 227,03 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 228,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 227.847 AbbVie-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,81 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,53 USD aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,51 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

