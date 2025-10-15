AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochabend mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 225,90 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 225,90 USD. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 225,36 USD. Mit einem Wert von 227,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 301.669 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Gewinne von 8,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 27,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,53 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,65 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 10,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

