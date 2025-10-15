DAX24.219 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.195 +1,3%
AbbVie im Blick

15.10.25 16:08 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 227,99 USD abwärts.

AbbVie Inc
194,40 EUR -3,40 EUR -1,72%
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 227,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 227,29 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 227,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 149.705 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,37 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 39,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,53 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AbbVie am 31.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

mehr Analysen