DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.054 +0,7%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1848 -0,1%Öl68,23 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

17.09.25 16:13 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 219,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
185,00 EUR 3,20 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 219,99 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,19 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 219,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 96.973 Stück.

Bei einem Wert von 221,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen