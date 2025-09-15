AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 219,99 USD.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 219,99 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 220,19 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 219,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 96.973 Stück.

Bei einem Wert von 221,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 12,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

