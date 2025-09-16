DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.993 +0,5%Nas22.238 -0,4%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,82 -1,0%Gold3.649 -1,1%
Fokus auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zieht am Abend an

17.09.25 20:24 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zieht am Abend an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 220,90 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 220,90 USD zu. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 221,55 USD zu. Bei 219,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 234.860 AbbVie-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,70 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,36 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 25,80 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Am 31.07.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.10.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

