AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von AbbVie. Kaum Ausschläge verzeichnete die AbbVie-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 222,25 USD.

Im New York-Handel kam die AbbVie-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 222,25 USD. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 222,99 USD an. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 221,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.046 AbbVie-Aktien.

Bei 223,49 USD markierte der Titel am 19.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Abschläge von 26,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,54 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.07.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.10.2025 gerechnet.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

