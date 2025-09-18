AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AbbVie am Freitagabend ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von AbbVie legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 223,28 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 223,49 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 222,77 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.461.864 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,49 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,09 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AbbVie-Aktie 26,59 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15,42 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

