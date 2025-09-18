AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 222,09 USD.
Die AbbVie-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 222,09 USD. Die AbbVie-Aktie zog in der Spitze bis auf 223,49 USD an. Das Tagestief markierte die AbbVie-Aktie bei 221,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,77 USD. Bisher wurden via New York 1.330.048 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 223,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Abschläge von 26,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.
AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,52 USD. Im letzten Jahr hatte AbbVie einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AbbVie am 24.10.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 12,03 USD in den Büchern stehen haben wird.
Alle: Alle Empfehlungen