Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
AbbVie im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagabend im Aufwind

22.09.25 20:25 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagabend im Aufwind

Die Aktie von AbbVie zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AbbVie konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 223,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
190,00 EUR 1,20 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 223,80 USD. Bei 225,12 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,46 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.199 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.09.2025 markierte das Papier bei 225,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 0,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15,42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

mehr Analysen