AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gibt am Mittwochnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 226,72 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 226,72 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 225,98 USD. Bei 227,62 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 119.993 AbbVie-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,98 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 163,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 38,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,53 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 30.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,51 USD je Aktie belaufen.

