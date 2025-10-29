DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.894 +0,3%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1588 -0,5%Öl64,88 +0,7%Gold3.937 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie büßt am Mittwochabend ein

29.10.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie büßt am Mittwochabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 225,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
195,00 EUR -0,20 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 225,24 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 224,61 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 227,62 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 302.410 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,68 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 27,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,53 USD belaufen.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 15,42 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 31.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 10,51 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

