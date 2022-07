BASF-Aktie: Der Champion mit langem Atem

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel BASF 43,40 EUR

1,26% Charts

News

Analysen

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Mit starken vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal hat BASF, der größte Chemiekonzern der Welt, seine Preissetzungsmacht bestätigt. Mit höheren Preisen für seine Produkte konnte der DAX-Konzern mit Sitz in Ludwigshafen höhere Rohstoffkosten kompensieren und mehr liefern als von Analysten erwartet. Mit 2,34 Milliarden bereinigtem operativem Gewinn (Ebit) verdiente der Konzern fast so viel wie die 2,36 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten einen deutlichen Rückgang erwartet und mit 2,09 Milliarden Euro kalkuliert. Während die abgesetzte Menge der Chemikalien im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückging, legte der Umsatz von April bis Juni um 16 Prozent auf 22,97 Milliarden Euro zu, ebenfalls deutlich mehr als von Analysten geschätzt.

Mit 2,09 Milliarden Euro verdiente BASF netto fast 27 Prozent mehr als die 1,65 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres, vor allem dank des höheren Beteiligungsergebnisses der Öl- und Gastochter Wintershall DEA. An ihr hält BASF 72,7 Prozent.

Jahresziele bestätigt

Wegen der vielen Unsicherheiten im Markt wagt das Management keine höhere Geschäftsprognose für 2022. Es bestätigte die bisherige Prognose von 74 bis 77 Milliarden Dollar Umsatz sowie 6,6 bis 7,2 Milliarden Euro bereinigter operativer Gewinn (Ebit). Im Vorjahr waren es 78,6 Milliarden Umsatz und 7,8 Milliarden Euro Ebit. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und der Befürchtung ausbleibender Gaslieferungen aus Russland warnte Konzernlenker Martin Brudermüller vor "außergewöhnlich hoher Unsicherheit". Sollte die Gasversorgung in Ludwigshafen am größten Produktionsstandort des Konzerns dauerhaft unter die Hälfte des Bedarfs sinken, müsste die Produktion dort eingestellt werden.

BASF liefert Basis- und Spezialchemikalien sowie Kunststoffe für zahlreiche Branchen. Damit hätte ein Produktionsstopp Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft nicht nur hierzulande.

Der Branchenverband VCI erwartet wegen der hohen Energiekosten, ohne Berücksichtigung der Pharmaindustrie , für 2022 einen Produktionsrückgang um vier Prozent in Deutschland. Analyst Chetan Udesh von JPMorgan hat seine Gewinnschätzungen für die Branche im Schnitt um 28 Prozent gesenkt. BASF käme wegen seiner Preismacht aber besser zurecht als andere, meint Udesh und verweist auf die attraktive Aktienbewertung.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE

_____________________________________