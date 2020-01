AUDI schließt 2019 mit Schlussspurt ab

Der Absatz stieg im letzten Monat des Jahres um 13,9 Prozent auf 176.000 Einheiten, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 1,846 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1,8 Prozent.

In China und Hongkong, dem wichtigsten Einzelmarkt, verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 71.487 AUDI und somit 9,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Dezember ergab sich hier ein Zuwachs von 4,1 Prozent auf 690.083 Pkw.

Im Heimatmarkt gingen 18.170 Autos mit den vier Ringen an die Kunden, ein Plus von 7,3 Prozent. Europaweit setzte AUDI im Monat 20,4 Prozent mehr ab; seit Anfang des Jahres ergab sich ein Plus von 3,5 Prozent.

DJG/jhe/smh

INGOLSTADT (Dow Jones)

Bildquellen: Chris Warham / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com