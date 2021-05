DAX tiefrot - Inflationssorgen befeuern Verkäufe am deutschen Aktienmarkt

Der DAX rutscht an Christi Himmelfahrt unter die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke. Er eröffnete 1,2 Prozent tiefer bei 14.967,80 Zählern, baut seine Verluste im Verlauf aber deutlich aus und notiert am späten Vormittag schon zwei Prozent schwächer.

Inflationssorgen haben den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Ende März gedrückt. Der unerwartet kräftige Anstieg der US-Verbraucherpreise hatte am Vortag den Ausverkauf an der Wall Street befeuert.

Der für April gemeldete höchste Anstieg der US-Verbraucherpreise seit September 2008 hatte die Kurse an der Wall Street zuletzt weiter einbrechen lassen. Die asiatischen Märkte folgten den schwachen Vorgaben tief in die Verlustzone.

An den US-Märkten grassiert die Angst, dass der Preisdruck die Erholung der größten Volkswirtschaft der Welt im Keim ersticken könnte. Denn die US-Notenbank könnte dann womöglich schneller als gedacht an der Zinsschraube drehen, was Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv machen und Finanzierungskonditionen für Unternehmen verschlechtern könnte. "Immer mehr Investoren nehmen das Risiko eines früheren Endes der ultralockeren Geldpolitik ernst", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic.

Michael Hewson von CMC Markets verwies darauf, dass der hohe Inflationsanstieg zu großen Teilen dem statistischen Basiseffekt geschuldet sei angesichts der durch die Pandemie verursachten Preisverwerfungen. Er hält die Sorgen der Anleger daher für verfrüht. Bis zur Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise in den USA im späteren Handelsverlauf dürfte es an den Märkten jedoch keine Entwarnung geben, glaubt der Marktbeobachter.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

