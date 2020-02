Telekom-Chef Höttges soll in Daimler-Aufsichtsrat

Das Kontrollgremium werde der Hauptversammlung am 1. April diesen Vorschlag machen, kündigte die Daimler AG an. "Timotheus Höttges ist ein erfahrener Vorstandsvorsitzender und ein ausgewiesener Fachmann für Digitalisierung in der Telekommunikation", sagte Daimler-AR-Chef Manfred Bischoff laut Mitteilung. Mit seiner Qualifikation passe er "hervorragend" in den Aufsichtsrat.

Paul Achleitner werde nach zehnjähriger Tätigkeit den Aufsichtsrat des Autokonzerns verlassen. Er habe frühzeitig mitgeteilt, nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen. "Das Verständnis über angemessene Fristen für Gremienzugehörigkeit hat sich in jüngster Zeit stark verändert. Ich kann und will zu diesem Zeitpunkt deshalb keine Zusage für weitere fünf Jahre geben", erläuterte Achleitner laut Mitteilung.

DJG/kla/cln

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com