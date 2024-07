adidas Aktie News: adidas büßt am Montagmittag ein

adidas im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 221,40 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 221,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 220,90 EUR. Mit einem Wert von 224,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.069 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 6,31 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 30,15 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,07 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.

