adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 222,70 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 222,70 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 220,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 218.341 adidas-Aktien.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,11 Prozent. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 44,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 216,07 EUR an.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Nike-Aktie bricht ein: Nike deutet Prognosesenkung an - UBS senkt den Daumen

adidas- und PUMA-Aktien von Nike-Enttäuschung belastet