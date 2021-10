adidas Aktie News: adidas mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel adidas 269,15 EUR

-1,23% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 269,50 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.044 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 266,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 270,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.742 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 336,25 EUR erreichte der Titel am 04.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Bei 252,05 EUR fiel das Papier am 04.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 326,56 EUR. Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 10,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Artikeln und bietet sowohl Spitzensportlern eine bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der Reebok-Sparte an die Authentic Brands Group (ABG).

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Nike-Aktie schließt tiefrot: Nike senkt nach Zahlenvorlage Jahresumsatzprognose - auch adidas- und PUMA-Aktien belastet

Lieferketten und China: adidas-Aktie gibt weiter ab, BOSS-Aktie schwächelt

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com