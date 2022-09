adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel adidas 144,36 EUR

Die adidas-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 144,68 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 144,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166.879 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (305,30 EUR) erklomm das Papier am 03.09.2021. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 52,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 143,66 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,27 EUR.

adidas gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.596,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 6,91 EUR im Jahr 2022 aus.

