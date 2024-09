adidas Aktie News: adidas am Vormittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 230,90 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 230,90 EUR. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 230,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 231,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.557 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 49,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,35 EUR je adidas-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 233,33 EUR.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie verdient. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je Aktie aus.

