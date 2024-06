adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag auf grünem Terrain

adidas im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 233,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:51 Uhr 1,0 Prozent. Die adidas-Aktie legte bis auf 236,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 234,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 179.610 adidas-Aktien.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Gewinne von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,40 Prozent.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,21 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,30 EUR je Aktie.

