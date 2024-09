adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagmittag ab

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 229,50 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 229,50 EUR ab. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 228,70 EUR ein. Bei 230,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 22.443 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 5,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,62 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,35 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,33 EUR für die adidas-Aktie.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von adidas.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

