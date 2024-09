adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

So bewegt sich adidas

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 230,20 EUR.

Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 230,20 EUR. Bei 230,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die adidas-Aktie sank bis auf 229,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.693 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 4,88 Prozent niedriger. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 32,82 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,33 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 31.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,82 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Am 05.11.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,54 EUR je Aktie.

