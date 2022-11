adidas Aktie News: adidas fällt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel adidas 93,61 EUR

Die adidas-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 94,89 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,40 EUR ab. Bei 95,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 552.535 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei einem Wert von 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Mit einem Kursverlust von 1,60 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 159,07 EUR an.

adidas ließ sich am 20.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,88 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.408,00 EUR – ein Plus von 26,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte adidas die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,84 EUR fest.

