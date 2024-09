adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag tiefer

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 226,30 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 226,30 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 226,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.619 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,33 EUR.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. adidas dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,54 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen