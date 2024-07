adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 218,80 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 218,80 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 218,80 EUR. Bei 219,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.183 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 8,00 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 29,32 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 215,77 EUR.

adidas veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,27 Mrd. EUR eingefahren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX aktuell: DAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt im Plus