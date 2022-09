adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 145,10 EUR

Das Papier von adidas befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 145,62 EUR ab. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 142,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 345.116 Stück.

Am 11.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 304,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 52,14 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,44 EUR. Mit Abgaben von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,27 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,88 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.596,00 EUR im Vergleich zu 5.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 vorlegen. adidas dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,91 EUR je adidas-Aktie.

