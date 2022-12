adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel adidas 123,12 EUR

Die adidas-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 122,46 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 121,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 123,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 284.466 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 08.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,11 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,57 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 20.10.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 2,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

