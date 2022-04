adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von adidas

Aktien in diesem Artikel adidas 204,30 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 207,70 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 207,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 209,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 17.896 Stück.

Bei 336,25 EUR erreichte der Titel am 05.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 61,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 170,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,11 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 297,93 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5,55 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,14 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 08.03.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 11,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

