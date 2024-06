adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 229,00 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 229,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 228,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.381 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 markierte das Papier bei 236,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 3,09 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 32,47 Prozent Luft nach unten.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 216,69 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je adidas-Aktie.

