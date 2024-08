adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Blick auf adidas-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 211,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 211,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 211,20 EUR. Mit einem Wert von 214,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.269 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,47 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 26,85 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 233,33 EUR an.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,06 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,82 Mrd. EUR – ein Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

