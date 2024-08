adidas Aktie News: adidas gibt am Vormittag nach

Kurs der adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 214,80 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,9 Prozent auf 214,80 EUR ab. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.202 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 12,66 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,33 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,82 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,54 EUR je Aktie.

