adidas Aktie News: adidas wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

So entwickelt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 242,80 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 242,80 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 242,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 243,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.979 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 247,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,89 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 160,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,41 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 247,42 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,32 Prozent auf 6,44 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,98 EUR je adidas-Aktie.

