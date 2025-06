adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 214,80 EUR nach oben.

Das Papier von adidas konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 214,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 215,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.317 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

Am 29.04.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,58 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Lululemon-Aktie knickt nach Prognosesenkung ein - auch adidas und PUMA unter Druck

adidas-Aktie dennoch tiefer: Ratingagentur S&P stuft Rating für Sportartikelhersteller adidas hoch

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingefahren