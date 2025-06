adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von adidas

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 209,30 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 209,30 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,30 EUR nach. Bei 210,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.994 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 26,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 175,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 19,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,33 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

