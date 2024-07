adidas Aktie News: adidas am Mittag mit angezogener Handbremse

adidas im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Mit einem Wert von 218,70 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 218,70 EUR. Bei 219,60 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die adidas-Aktie sank bis auf 217,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.353 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 236,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,05 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 41,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,77 EUR aus.

Am 30.04.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

