adidas Aktie News: adidas zieht am Mittwochmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 218,70 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 218,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 219,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 59.481 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 236,30 EUR markierte der Titel am 03.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,05 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 41,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,77 EUR.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von -0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,46 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2024 aus.

