adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 216,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 216,50 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 217,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.991 adidas-Aktien.

Am 03.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 236,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR am 06.10.2023. Mit einem Kursverlust von 28,57 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,77 EUR.

Am 30.04.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen