adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 116,24 EUR nach oben. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,94 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 113,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 367.952 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 300,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 61,29 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,22 EUR. Dieser Wert wurde am 10.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 191,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 04.08.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.596,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.077,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte adidas am 09.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,78 EUR je Aktie.

