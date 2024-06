adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kurs der adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 226,00 EUR.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 226,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 225,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 230,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.477 adidas-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2024 auf bis zu 236,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR am 06.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,69 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je Aktie aus.

