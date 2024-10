adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 232,90 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 232,90 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 233,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,50 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 176.728 adidas-Aktien.

Am 30.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 45,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 230,92 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,57 EUR je Aktie aus.

