adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 217,40 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 217,40 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 219,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 214,00 EUR. Bisher wurden heute 203.651 adidas-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 21,34 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 19,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,04 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

