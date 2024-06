adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 230,70 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 230,70 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,70 EUR zu. Bei 227,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140.053 adidas-Aktien.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,97 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 216,69 EUR aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

