adidas Aktie News: adidas am Vormittag billiger

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 229,60 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 229,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 229,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.923 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 48,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 EUR je adidas-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,69 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je adidas-Aktie.

