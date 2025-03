adidas Aktie News: adidas zieht am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 224,90 EUR zu.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 224,90 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 219,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 298.456 Stück.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 17,30 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,30 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,61 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 261,58 EUR.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von -2,12 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,97 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 4,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 01.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,76 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

