adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag im Minus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 226,90 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 226,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 227,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.751 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR am 06.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 216,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je adidas-Aktie.

