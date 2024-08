adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittwochvormittag fester

So bewegt sich adidas

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 214,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 214,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 215,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 214,60 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.873 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 242,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 12,61 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Abschläge von 28,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 233,33 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,82 Mrd. EUR gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag