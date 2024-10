adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 237,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 237,30 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 237,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 237,90 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.668 Stück gehandelt.

Am 30.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,78 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,20 EUR am 01.02.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,49 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,36 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 231,25 EUR.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von adidas.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,57 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

